Трамп сообщил о «фантастических сделках» с Китаем

РБК
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп объявил, что по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином стороны заключили «фантастические торговые сделки».

Трамп отметил, что группа ведущих бизнесменов США, включая основателя Tesla Илона Маска, исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга и гендиректора Apple Тима Кука, прибыла с ним в Китай, чтобы «выразить уважение» и развивать бизнес.

«Эти бизнесмены здесь, чтобы заключать сделки и возвращать рабочие места», — цитирует РБК президента США.

Американский лидер добавил, что пригласил их на встречу с Си. «Китай инвестирует сотни миллиардов долларов в тех людей, которые сегодня были в этой комнате. Именно поэтому они приехали», — заявил Трамп.

Он назвал переговоры с китайским лидером «очень хорошими» и добавил, что делегация КНР смогла адаптироваться к изменению формата встречи после неожиданного участия американских предпринимателей.

Трамп также сообщил, что Си согласился заказать самолеты Boeing. «Он собирается заказать 200 самолетов. Это серьезно. Boeing. 200 больших самолетов. Это много рабочих мест, действительно много. Boeing хотел 150, а получил 200», — отметил президент США.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Сказочкини из новейшей истории, и не удивительно, что имя им ер!"То, как раньше говорили в Советском...

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!