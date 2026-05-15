Трамп заявил о скором возобновлении войны с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что военные действия Соединенных Штатов против Ирана продолжатся, пригрозив Тегерану разрушительными последствиями.

«Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — сказал Трамп в интервью Fox News. Он пригрозил новыми бомбардировками иранских ядерных объектов, чтобы, как он считает, сделать доступ к урану невозможным.

Ранее американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором упомянул конфликт с Тегераном и написал, что «продолжение следует».



США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении. 21 апреля президент США заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на время переговоров, которые пока не привели к результату.