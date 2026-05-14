Грузия расценила как «подавление свободы СМИ» запрет на работу грузинских телекомпаний в структурах Евросоюза, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Отказ Молдавии аккредитовать на саммите Комитета министров ЕС 14-15 мая и запрет на работу на год в Европарламенте грузинских телекомпаний «Имеди», «Рустави-2» и «ПосТВ» является «попыткой подавить свободу СМИ», приводит «Взгляд» заявление Папуашвили.

По его словам, европейские структуры «борются с правдой, чтобы подавить свободу слова». «В Брюсселе и в представительстве ЕС в Грузии находятся фарисеи», – добавил спикер, отметив, что «произошла эстонизация Евросоюза».



«Нет ни единого шанса, чтобы сегодняшний Брюссель сделал бы хотя бы один объективный шаг, у них один интерес – как через нас навредить России, мы для них только оружие и инструмент против третьей страны», — заключил Папуашвили.