Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза

«Взгляд»
Грузия расценила как «подавление свободы СМИ» запрет на работу грузинских телекомпаний в структурах Евросоюза, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Отказ Молдавии аккредитовать на саммите Комитета министров ЕС 14-15 мая и запрет на работу на год в Европарламенте грузинских телекомпаний «Имеди», «Рустави-2» и «ПосТВ» является «попыткой подавить свободу СМИ», приводит «Взгляд» заявление Папуашвили.

По его словам, европейские структуры «борются с правдой, чтобы подавить свободу слова». «В Брюсселе и в представительстве ЕС в Грузии находятся фарисеи», – добавил спикер, отметив, что «произошла эстонизация Евросоюза».

«Нет ни единого шанса, чтобы сегодняшний Брюссель сделал бы хотя бы один объективный шаг, у них один интерес – как через нас навредить России, мы для них только оружие и инструмент против третьей страны», — заключил Папуашвили.

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!

dimans1000

рейтинг падает вот и суету наводят, то гимнасток посещяет с целовашками то вот учительницу, возможно...