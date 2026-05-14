Рубио усомнился в смысле существования НАТО

Источник:
ТАСС
Госсекретарь США Марко Рубио и генсек НАТО Марк Рютте
Отказ некоторых союзников по НАТО предоставить Вашингтону доступ к военным базам во время конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз, — хотя главная причина, по которой НАТО выгодно Америке, заключается именно в этих правах на размещение баз, а теперь это отрицается нам, например, Испанией, — тогда в чем смысл альянса? Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им в эфире Fox News.

Он отметил, что у США есть «вполне законные вопросы» к НАТО. «Каков смысл альянса, преимущество которого для нас заключается в правах на использование баз, если во время конфликта, подобного тому, что у нас был с Ираном, нам могут отказать в доступе к этим базам?» — добавил госсекретарь.

«Тогда зачем мы там — только чтобы защищать их, но не продвигать собственные национальные интересы? Это абсолютно законный вопрос, который необходимо обсудить, особенно учитывая, что мы оплачиваем две трети расходов», — отметил он.

