Экс-главу офиса Зеленского отправили в СИЗО

Sibnet.ru
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 миллионов гривен.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит телеканал «Общественное» слова судьи. При этом суд снизил залог до 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Прокуратура требовала назначить залог в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в понедельник, 11 мая предъявили Ермаку подозрение. Его считают его участником организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен (более 10,4 миллиона долларов) на элитном строительстве.

Ермак в течение последних лет был ближайшим соратником президента Украины. Зеленский в ноябре 2025 года под давлением вынужден был уволить его с поста главы своего офиса под давлением. Ермак фигурировал в коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом».

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!

Nik3316

ну если с тобой сравнить, то и Трамп сама адекватность...