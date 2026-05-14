Экс-главу офиса Зеленского отправили в СИЗО

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 миллионов гривен.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит телеканал «Общественное» слова судьи. При этом суд снизил залог до 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Прокуратура требовала назначить залог в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в понедельник, 11 мая предъявили Ермаку подозрение. Его считают его участником организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен (более 10,4 миллиона долларов) на элитном строительстве.



Ермак в течение последних лет был ближайшим соратником президента Украины. Зеленский в ноябре 2025 года под давлением вынужден был уволить его с поста главы своего офиса под давлением. Ермак фигурировал в коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом».