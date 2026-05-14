Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом завершилась, сообщило Центральное телевидение Китая.

Лидеры США и Китая встретились в пекинском Доме народных собраний (парламент). Разговор продлился два с небольшим часа. Участие в ней принимали главы нескольких ведущих американских компаний, включая Tesla и Apple.

Китайский лидер подчеркнул, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их сотрудничества. В торговых войнах не бывает победителей, приводит РИА Новости заявление Си Цзиньпина.

Трамп же заявил, что США намерены вести бизнес с КНР на взаимной основе. Он добавил, что привез с собой крупнейших американских предпринимателей для обсуждения перспектив взаимодействия.

Си Цзиньпин указал на невозможность мира в Тайваньском проливе при суверенитете Тайбэя. Он обратил внимание, что вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Неверный подход Вашингтона к нему может поставить отношения двух стран в крайне опасное положение.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других стран. Продажа американского оружия Тайбэю остается одной из наиболее сложных проблем в общении между Поднебесной и Соединенными Штатами.