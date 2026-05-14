Путин сменил двух губернаторов прифронтовых регионов

Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию руководителей двух приграничных регионов — губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и главы Брянской области Александра Богомаза. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля 13 мая.

Временно исполняющими обязанности губернатора Белгородской области назначен участник СВО генерал-майор Александр Шуваев, до этого занимавший пост замглавы Иркутской области. Врио главы Брянской области назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

«Ведомости» еще в начале апреля сообщили о планах отправить Гладкова и Богомаза в отставку. Источники издания связывали планы по отставке Гладкова с его состоянием здоровья и «не лучшей» ситуацией с поддержкой власти в Белгородской области на фоне ухудшения качества жизни в регионе в последние годы. Сам Гладков с середины апреля находится в отпуске.

В 2025 году по обвинению в коррупции при строительстве оборонительных сооружений были задержаны два заместителя Гладкова — Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров, а также зам Богомаза Николай Симоненко.

Что известно о Шуваеве и Ковальчуке

Александру Шуваеву 44 года, он уроженец Белгородской области, родился в Новом Осколе. Вырос в многодетной семье, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.

С 2022 года Шуваев воевал в зоне СВО, командуя 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. За это время получил звание Героя России и Героя ЛНР, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев Фото: © пресс-служба президента РФ

В июне 2025 года Шуваев вошел во второй поток федеральной программы «Время героев», по которой участников СВО готовят к управленческой работе. Наставником генерал-майора стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — он же в январе 2026 года назначил офицера своим заместителем, поручив ему курировать взаимодействие с правоохранительными органами.

Егору Ковальчуку 53 года, он родился в Челябинске. Имеет три высших образования: по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция» и «Водоснабжение и водоотведение». Выпускник «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

С 1995 по 2005 год Ковальчук работал в различных коммерческих банках, где прошел путь от экономиста до первого заместителя руководителя банка «Ураллига». В 2005-м перешел на муниципальную службу: возглавлял МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске, занимал должность заместителя главы администрации по городскому хозяйству. Затем перешел в областное правительство: был министром промышленности и природных ресурсов, министром радиационной и экологической безопасности.

Врио губернатора Брянской области Евгений Ковальчук Фото: © пресс-служба президента РФ

С 2015 по 2019 год Ковальчук руководил департаментом ЖКХ и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2019-м вернулся в Челябинскую область на пост заместителя губернатора. В мае 2023-го был избран главой Миасса, занимал этот пост до июля 2024-го, когда его назначили председателем правительства ЛНР.