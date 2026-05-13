Дональд Трамп прилетит в Китай договариваться о торговле

Дональд Трамп отправляется с государственным визитом в Китай — 13 мая самолет с президентом США приземлится в пекинском аэропорту.

«Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну, с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома уточнил, что в ходе трехдневного визита в КНР он обсудит с лидером страны Си Цзиньпином вопросы энергетики и Ирана, торговые отношения, а также тему Тайваня. Всего запланировано шесть встреч на высшем уровне.

Визит станет первой поездкой действующего президента США в Китай с 2017 года. В ходе предыдущей поездки страны заключили торговые сделки на сумму более 250 миллиардов долларов.

На этот раз Трампа будет сопровождать целый «десант» богатейших и влиятельных людей Америки. В частности, в Китай прилетят обладатель самого большого состояния на планете Илон Маск, глава Apple Тим Кук, руководитель Boeing Келли Ортберг, Ларри Финк из BlackRock.

