«Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на лайнере

Мультсериал «Симпсоны» предсказал вспышку хантавируса на круизном лайнере, на необычную деталь обратила внимание газета The Daily Mirror.

Согласно материалу издания, в 19-м эпизоде 23-го сезона «Симпсонов», вышедшем в 2012 году, Гомер с женой Мардж и детьми Бартом, Лизой и Мэгги путешествуют на лайнере. Их отдых внезапно прерывается звуками сирен.

Герои видят видеообращение генерала Уильяма Салливана, в котором тот предупреждает пассажиров о быстром распространении опасного вируса «Пандора», после чего на судне начинается паника.

Авторы «Симпсонов» на протяжении почти 40 лет славятся умением предсказывать значимые мировые события. В частности, мультсериал предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

