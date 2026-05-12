Женам участников СВО сделают бесплатное ЭКО

Госдума одобрила к первому чтению законопроект, согласно которому государство будет оплачивать супругам участников СВО процедуры ЭКО и искусственной инсеминации.

Суть инициативы — оплатить семьям ветеранов, состоящих в браке, процедуры искусственной инсеминации и экстракорпорального оплодотворения. Сейчас эти репродуктивные технологии доступны в рамках ОМС только для пар, где у одного из супругов диагностировано бесплодие.

Законопроект предполагает, что мужчина за свой счет сдает сперму в любом медучреждении и оплачивает ее хранение. Затем он заверяет у нотариуса согласие на использование биологического материала в случае свой смерти и согласие быть записанным отцом ребенка

Если военнослужащий и его супруга захотят в дальнейшем сделать ЭКО или искусственную инсеминацию на основе этого биоматериала, то им не нужно будет доказывать государству наличие бесплодия или иных медицинских проблем.

