ВМС Британии перешьют женскую форму из-за «неуместных» пуговиц

Королева Елизавета II инспектирует отряд женщин-военнослужащих ВМС
Королевский военно-морской флот Великобритании потратит 200 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей) на новую женскую форму из-за жалоб на «неуместные» пуговицы на груди, сообщается в записке для внутреннего пользования.

Сейчас на парадном кителе № 1 «старого образца» четыре ряда по две пуговицы, причем верхний ряд расположен на уровне сосков. В такой форме на торжественных мероприятиях Королевского флота появляется принцесса Анна. На новом образце все восемь пуговиц расположены ниже.

«Положение двух верхних “декоративных” пуговиц на старой модели мундира № 1 для женщин-офицеров считается неуместным. По этой причине мундиры были заменены на модель другого образца», — приводит The Times текст служебной записки.

На новой модели формы все восемь пуговиц будут расположены ниже. Ее выдадут более чем 950 действующим женщинам-офицерам. При этом нововведение не коснется формы младших офицеров с тремя рядами пуговиц.

В ВМС заявили, что это «позитивный шаг для женщин», а большая часть расходов на новые кители будет компенсирована за счет сокращения количества выдаваемой в будущем униформы.

Критики инициативы назвали такие траты абсурдными, поскольку перед военно-морским флотом стоят более глобальные задачи, требующие внимания и финансирования.

«Разве не очевидно, что нужно просто убрать провокационные пуговицы на существующей форме», — отметил источник в Королевском военно-морском флоте.

