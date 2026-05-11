Ежедневная ходьба примерно по 8,5 тысячи шагов поможет людям удержать вес после похудения, к такому выводу пришла группа исследователей из Италии и Ливана.

Около 80% людей с лишним весом или ожирением, которым удалось похудеть, в течение трех–пяти лет снова набирают часть или весь потерянный вес. Это главная проблема.

Профессор Марван Эль Гхоч и его коллеги проанализировали 18 работ по теме, содержащих данные 3758 худеющих со всего мира. Их выводы опубликованы в статье в EuropeanAssociation for the Study of Obesity (EASO).

Все участники соблюдали режим питания и занимались физической активностью. Те, кто делал около 8,5 тысячи шагов в день после завершения «активной» фазы похудения, лучше сохраняли результат. То есть после похудения на четыре килограмма у тех, кто продолжал ходить, возвращался всего один.

«На этапе снижения веса участников следует поощрять к тому, чтобы они увеличивали количество пройденных шагов примерно до 8,5 тысячи в день и поддерживали этот уровень физической активности на этапе поддержания веса, чтобы не набрать его снова», — отметил профессор Эль Гоч.