Ким Чен Ын защитил себя ядерным ударом

Sibnet.ru
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Норма, обязывающая армию автоматически нанести ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына от рук иностранного противника, внесена в Конституцию КНДР, сообщила Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи для высокопоставленных членов правительства страны.

Поправка была принята 22 марта на первой сессии 15-го Верховного народного собрания в Пхеньяне. Поводом для такого решения стала гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и большей части его окружения в ходе совместных американо-израильских ударов по Тегерану, сообщает The Telegraph со ссылкой на брифинг НРС.

Пересмотренная статья 3 закона о ядерной политике теперь гласит: «Если система командования и управления ядерными силами государства окажется под угрозой в результате атак враждебных сил, <…> ядерный удар наносится автоматически и незамедлительно».

Профессор Андрей Ланьков, историк и специалист по международным отношениям Университета Кукмин в Сеуле, пояснил The Telegraph, что, вероятно, такие положения существовали и раньше, но теперь, когда они закреплены в Конституции, им придали больший вес.

«Иран стал тревожным сигналом. Северная Корея увидела поразительную эффективность американо-израильских ударов с целью “обезглавливания”, которые мгновенно устранили большую часть иранского руководства, и теперь они, должно быть, в ужасе» — сказал кореевед.

Согласно брифингу НРС, новые нормы закрепляют процедуру ответного удара на случай, если Ким Чен Ын будет «выведен из строя» или убит.

Ким Чен Ын внимательно относится к вопросам безопасности, отмечается в статье: он передвигается на бронированном поезде, не летает на самолетах и не появляется публично без охраны.

