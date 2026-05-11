Знак ГТО даст дополнительные льготы

Знаку отличия «Готов к труду и обороне» повысят престиж — по инициативе Минспорта его обладатели получат дополнительные льготы. Кроме этого, с 1 января 2027 года знак ГТО будет отображаться на портале «Госуслуг».

Обладатели золотого, серебряного или бронзового значка ГТО смогут претендовать на налоговый вычет, дополнительные баллы к ЕГЭ или повышенную стипендию. Размер такого вычета составляет 18 тысяч рублей в год, то есть на руки можно вернуть до 2340 рублей.

Для абитуриентов наличие значка ГТО — шанс получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Решение о точном количестве баллов принимает конкретный вуз. Кроме того, студенты с таким знаком могут претендовать на повышенную академическую стипендию.

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — возрожденная в 2014 году советская программа, призванная мотивировать людей к активному образу жизни и физическому развитию. Сдать нормативы и получить отличительный значок может любой желающий от шести до 70 лет.

Комплекс предлагает более 50 видов испытаний, однако для получения знака необходимо продемонстрировать результаты в четырех ключевых дисциплинах: прыжок в длину с места, одно из силовых упражнений, включая упражнения на пресс, спринтерский бег и бег на выносливость.

Успешное выполнение нормативов вознаграждается вручением знаков отличия трех степеней: золотой, серебряный и бронзовый. Знаки отличия вручаются вместе с удостоверениями. Для каждого возраста — отдельные нормативы.