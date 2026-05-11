НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Знак ГТО даст дополнительные льготы

Источник:
Sibnet.ru
258 0
Знак комплекса ГТО
Фото: © gto.ru

Знаку отличия «Готов к труду и обороне» повысят престиж — по инициативе Минспорта его обладатели получат дополнительные льготы. Кроме этого, с 1 января 2027 года знак ГТО будет отображаться на портале «Госуслуг».

Обладатели золотого, серебряного или бронзового значка ГТО смогут претендовать на налоговый вычет, дополнительные баллы к ЕГЭ или повышенную стипендию. Размер такого вычета составляет 18 тысяч рублей в год, то есть на руки можно вернуть до 2340 рублей.

Для абитуриентов наличие значка ГТО — шанс получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Решение о точном количестве баллов принимает конкретный вуз. Кроме того, студенты с таким знаком могут претендовать на повышенную академическую стипендию.

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — возрожденная в 2014 году советская программа, призванная мотивировать людей к активному образу жизни и физическому развитию. Сдать нормативы и получить отличительный значок может любой желающий от шести до 70 лет.

Комплекс предлагает более 50 видов испытаний, однако для получения знака необходимо продемонстрировать результаты в четырех ключевых дисциплинах: прыжок в длину с места, одно из силовых упражнений, включая упражнения на пресс, спринтерский бег и бег на выносливость.

Успешное выполнение нормативов вознаграждается вручением знаков отличия трех степеней: золотой, серебряный и бронзовый. Знаки отличия вручаются вместе с удостоверениями. Для каждого возраста — отдельные нормативы.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Эксперт рассказала о перерасчете и индексации пенсий
Выбраны самые стильные кроссовки
Баннер с орангутаном и Днем Победы вызвал скандал в Новосибирске
Сериал Fallout назвали причиной мрачных мыслей россиян
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Назван самый популярный в России китайский смартфон
Telegram получил крупное обновление
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
Премьер Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин
ЕС серьезно поговорит с Фицо о его поездке в Москву на 9 мая
Нефть
Bloomberg сообщил о рекордном истощении мировых запасов нефти
Caribbean Princess
Пассажиры круизного лайнера заразились норовирусом
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно