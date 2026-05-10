Япония отправить делегацию на переговоры в Россию

Kyodo
Япония отправит в Москву правительственную делегацию, которая обсудит защиту активов и интересов японских компаний, которые не ушли из России, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

«Цель визита — налаживание коммуникации с российской стороной при тесном взаимодействии с частным сектором. <…> Правительство Японии будет оказывать решительную поддержку японским компаниям, которые уже ведут деятельность на российском рынке», — говорится в сообщении.

Визит делегации будет направлен «на создание базы для расширения деловой активности» в России после завершения военных действий на Украине, рассказали источники агентству Kyodo.

Они отметили наметившуюся тенденцию к восстановлению контактов между Москвой и Токио. В мае Япония импортировала сырую нефть из России впервые с момента закрытия Ормузского пролива.

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посетил Москву в начале мая и встретился с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Топ комментариев

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно

Egorka72

Абу-бандитов станет ещё брольше ......