Пассажиры круизного лайнера Caribbean Princess заразились норовирусом

Свыше 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере The Caribbean Princess, который неделю назад вышел из порта во Флориде, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Заболели этим вирусом 102 пассажира и 13 членов экипажа. На судне введены повышенные санитарные меры, зараженных изолируют в каютах, приводит «Интерфакс» сообщение CDC.

Работники лайнера занимаются сбором образцов и изоляцией заболевших, проводят усиленную дезинфекцию судна.

Ожидается, что судно вернется во Флориду 11 мая. В настоящее время лайнер находится у берегов Доминиканской Республики. По прибытии в пункт назначения лайнер пройдет полную санитарную обработку перед новым рейсом.



Выявленный вид норовируса распространяется быстро от человека к человеку, а также через зараженную еду, воду и поверхности. Самые распространенные симптомы — боль в животе, головная боль и лихорадка.