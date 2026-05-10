Пассажиры круизного лайнера Caribbean Princess заразились норовирусом

«Интерфакс»
Caribbean Princess
Фото: Gareth James  / CC BY-SA 2.0

Свыше 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере The Caribbean Princess, который неделю назад вышел из порта во Флориде, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Заболели этим вирусом 102 пассажира и 13 членов экипажа. На судне введены повышенные санитарные меры, зараженных изолируют в каютах, приводит «Интерфакс» сообщение CDC.

Работники лайнера занимаются сбором образцов и изоляцией заболевших, проводят усиленную дезинфекцию судна.

Ожидается, что судно вернется во Флориду 11 мая. В настоящее время лайнер находится у берегов Доминиканской Республики. По прибытии в пункт назначения лайнер пройдет полную санитарную обработку перед новым рейсом.

Выявленный вид норовируса распространяется быстро от человека к человеку, а также через зараженную еду, воду и поверхности. Самые распространенные симптомы — боль в животе, головная боль и лихорадка.

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно

Egorka72

Абу-бандитов станет ещё брольше ......