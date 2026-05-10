Путин заявил, что дело идет к завершению СВО

Дело идет к завершению украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

«Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», — отметил российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Путин назвал возможной встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он напомнил, что никогда не отказывался от переговоров, и если кто-то такую встречу предлагает, то желающий может прибыть в Москву, и встреча состоится.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать», — заявил Путин.

По его мнению, встреча должна стать «окончательной точкой», а не становится переговорами.

«Потому что мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Можно часами, бесконечно разговаривать, днем и ночью — без толку», — объяснил президент.