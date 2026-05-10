Россияне лишились вычетов на доходы по депозитам

Процентный доход по депозитам по новым правилам исключен из основной налоговой базы. Таким образом, теперь при уплате нового налога нельзя уменьшить его на вычеты.

Процентный доход по вкладам в российских банках с 2025 года отнесен к инвестиционным доходам. Ставки налога на него составляют 13%, если совокупный инвестиционный доход с процентами не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Если выше — ставка составит 15%.

При этом в налоговую базу не включаются проценты по рублевым вкладам со ставкой до 1% годовых в течение всего года (к примеру, по зарплатным счетам), а также доходы по счетам эскроу, отметил юрист Александр Хаминский в комментарии изданию «Прайм».

Федеральная налоговая служба самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и направит уведомление налогоплательщику. Однако налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются.

Необлагаемая сумма процентов за 2025 год была установлена на уровне 210 тысяч рублей. Она рассчитывается так: 1 миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку Центробанка в году. В 2025 году она составляла 21%, что дает итоговые 210 тысяч.

Если общая сумма процентов по всем вкладам за год не превысила этот порог, налог платить не нужно. Сами по себе сбережения на вкладах и счетах налогом не облагаются — под налогообложение подпадает только процентный доход.

Процентный доход по депозитам уплачивается гражданами самостоятельно после получения уведомления от налоговой службы, которая учитывает информацию о полученных процентах во всех банках. Срок уплаты — до 1 декабря 2026 года.