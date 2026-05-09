Новый «железный занавес» формируется в Европе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

«Я поддерживаю взаимовыгодные дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и РФ могут сделать несколько шагов в кратчайшее время, которые будут направлены на воссоздание стандартных отношений», — подчеркнул он.

«Железный занавес» — это политический термин, обозначавший информационный, политический и физический барьер, который отделял СССР и его союзников по Восточному блоку от стран Западной Европы и США в период холодной войны.

Путин признал, что российско-словацкие отношения осложнены внешнеполитической конъюнктурой, в том числе «конфронтационной линией» со стороны ЕС и НАТО, но вместе с этим он подчеркнул, что диалог между Россией и Словакией постепенно восстанавливается.