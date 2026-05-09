Российская армия получила восстановленные танки

Армия России (танки)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Концерн «Уралвагонзавод» отправил военным очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, сообщила пресс-служба производителя.

Конструкторы в процессе доработки машин учли опыт боевого применения танков и обратную связь от военнослужащих. Главный акцент сделали на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности танкистов.

Так, была доработана система радиоэлектронной борьбы, которую устанавливают на танки. Также новые машины получили дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. Ведется работа над дальнейшим развитием пассивной и активной защиты продолжается.

Для этого ремонтные бригады предприятия работают вблизи линии боевого соприкосновения вместе с военными. Полученная информация сразу уходит конструкторам, которые постоянно работают над улучшением защитных свойств.

Т-90М «Прорыв» — последняя модификация российского основного боевого танка Т-90. Т-80БВМ — усовершенствованная версия танка Т-80БВ. Т-72Б3М — глубоко модернизированная версия советского танка Т-72.


