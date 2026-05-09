НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Трамп оценил новую вспышку смертоносного хантавируса

Источник:
Sibnet.ru
436 0
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о вспышке хантавируса на круизном лайнере. Видео с речью главы Белого дома опубликовано на YouTube.

«У нас все под очень хорошим контролем», — подчеркнул Трамп, отметив при этом, что в США много отличных специалистов, которые в настоящее время изучают инфекционное заболевание.

Круизный лайнер MV Hondius в начале апреля вышел из аргентинского порта Ушуая и пересек Атлантический океан. В мае на его борту произошла вспышка заболевания, вызванного хантавирусом.

Умерли три человека, около 40 пассажиров покинули судно, сойдя до объявления карантина. Карантинное судно направилось на Канарские острова. На борту к этому моменту находились 147 человек: 88 пассажиров и 59 членов экипажа.

Ранее считалось, что смертоносный хантавирус может передаваться только в редких случаях — притом от животных человеку. Однако на судне, судя по всему, произошел случай передачи вируса от человека человеку.

Еще по теме
Почему нельзя смотреть на Солнце
Как действовать при укусе клеща
Найден простой способ сохранить острый ум
Нейробиолог назвал способ быстро разбудить мозг с утра
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Назван самый популярный в России китайский смартфон
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
29
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
25
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
25
МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
22
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева