Трамп оценил новую вспышку смертоносного хантавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о вспышке хантавируса на круизном лайнере. Видео с речью главы Белого дома опубликовано на YouTube.

«У нас все под очень хорошим контролем», — подчеркнул Трамп, отметив при этом, что в США много отличных специалистов, которые в настоящее время изучают инфекционное заболевание.

Круизный лайнер MV Hondius в начале апреля вышел из аргентинского порта Ушуая и пересек Атлантический океан. В мае на его борту произошла вспышка заболевания, вызванного хантавирусом.

Умерли три человека, около 40 пассажиров покинули судно, сойдя до объявления карантина. Карантинное судно направилось на Канарские острова. На борту к этому моменту находились 147 человек: 88 пассажиров и 59 членов экипажа.

Ранее считалось, что смертоносный хантавирус может передаваться только в редких случаях — притом от животных человеку. Однако на судне, судя по всему, произошел случай передачи вируса от человека человеку.