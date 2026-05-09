Песков прокомментировал мирное соглашение с Украиной

Урегулирование конфликта на Украине будет долгим и сложным процессом, несмотря на желание Вашингтона решить все быстро, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями путь», — сказал Песков в интервью «Вестям».

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о готовности Вашингтона продолжать выступать посредником в российско-украинских переговорах только при наличии реального прогресса.

Ранее Рубио признал, что усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине «зашли в тупик». По словам госсекретаря, США пытались выступать посредником, однако пока это не принесло результата.