Эксперты французского журнала Vogue назвали самые стильные кроссовки 2026 года, соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Самыми трендовыми кроссовками года стали атласные, темно-синие и золотые пары. В частности, рекомендуется сменить классические черные кроссовки на темно-синие. Возвращается тренд на золотые оттенки «под металл».

«Долгое время считавшийся сложным в ношении и ассоциирующийся в основном с праздничными вечерами, этот цвет сейчас утверждается как настоящий символ стиля и непринужденной элегантности», — говорится в материале.

Также отмечается, что стильными останутся мягкие кроссовки на тонкой подошве, которые были популярны в 2025 году, молодежная обувь в скейтерском и боксерском стиле.