Трамп анонсировал прекращение огня между Россией и Украиной

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Эту просьбу выдвинул я. И я очень ценю, что президент Владимир Путин и президент Владимир Зеленский ее одобрили. Надеюсь, это начало конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны»,— написал Трамп.

Перемирие продлится три дня — с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны должны вернуть друг другу по 1 тысяче пленных, уточнил глава Белого дома. Он подчеркнул, что переговоры о прекращении российско-украинского конфликта продолжаются.

Ранее Россия объявила о введении режима прекращения огня на 8 и 9 мая. В свою очередь, Украина в одностороннем порядке ввела «режим тишины» с 5 на 6 мая. Обе стороны заявляли о нарушениях перемирия.

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

Qprovessional

где это снижение в Москве? у нас ничего не подешевело