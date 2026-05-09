Трамп анонсировал прекращение огня между Россией и Украиной

Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Эту просьбу выдвинул я. И я очень ценю, что президент Владимир Путин и президент Владимир Зеленский ее одобрили. Надеюсь, это начало конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны»,— написал Трамп.

Перемирие продлится три дня — с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны должны вернуть друг другу по 1 тысяче пленных, уточнил глава Белого дома. Он подчеркнул, что переговоры о прекращении российско-украинского конфликта продолжаются.

Ранее Россия объявила о введении режима прекращения огня на 8 и 9 мая. В свою очередь, Украина в одностороннем порядке ввела «режим тишины» с 5 на 6 мая. Обе стороны заявляли о нарушениях перемирия.