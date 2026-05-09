Торжественный парад на Красной площади — главное событие 9 мая. Мероприятие в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10 часов утра по московскому времени.

Из-за террористической угрозы со стороны Украины в 2026 году парад Победы состоится в укороченном формате. На Красной площади впервые за много лет не будет военной техники — только пешие колонны военнослужащих.

Минобороны РФ уточнило, что по брусчатке Красной площади пройдут представители вузов всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. В парадном расчете не станут задействовать воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также кадетов.

Завершит парад Победы традиционная авиационная часть — над площадью пролетят самолеты отечественных пилотажных групп, а в самом конце штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

Парад в прямом эфире покажут федеральные телеканалы «Россия-1», «Первый канал» и «Звезда». Прямая трансляция праздничных мероприятий также будет доступна на официальных сайтах телеканалов.

Вместе с трансляцией парада Победы зрителям покажут, как работают российские военные в зоне СВО и как несут дежурство служащие ракетных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота.