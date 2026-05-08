Зафиксирован рекордный дефицит российского бюджета

Sibnet.ru
Министерство финансов РФ
Фото: © пресс-служба ФНС

Дефицит федерального бюджета России с начала года приблизился к 6 триллионам рублей, следует из материалов на сайте Минфина. Это абсолютный рекорд как минимум за всю постсоветскую историю страны.

Соответствующий показатель по итогам января-апреля составил 5,877 триллиона рублей — это на 2,946 триллиона рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года, отмечается в документе.

Ведомство уточнило, что высокие значения размера дефицита в начале года обусловлены главным образом опережающим финансированием расходов. При этом Законом о бюджете на весь 2026 год был запланирован дефицит на уровне 3,786 триллиона рублей.

Объем доходов федерального бюджета в январе-апреле составил 11,721 триллиона рублей, это на 4,5% ниже показателя соответствующего периода 2025 года. Общий объем расходов по итогам января-апреля составил 17,598 триллиона рублей.

Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования. Параметры федерального бюджета России будут уточняться в ходе весенней сессии Госдумы, об этом ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

Qprovessional

где это снижение в Москве? у нас ничего не подешевело