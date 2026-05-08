Баннер с орангутаном и Днем Победы вызвал скандал в Новосибирске

Новосибирский зоопарк разместил поздравления с Днем Победы на билбордах, одним из героев стал орангутан Бату. Местные жители стали писать гневные комментарии, прокуратура начала проверку.

Орангутан Бату стал одним из героев поздравительных баннеров. Новосибирский зоопарк в телеграм-канале назвал его одним из животных, олицетворяющих силу и мощь, а также легендарным жителем зоосада.

Сочетание обезьяны и слов «С Днем Победы!» не понравилось некоторым горожанам, они не оценили поздравление. К ситуации подключилась Новосибирская областная прокуратура, сообщившая ТАСС, что начала проверку.

Баннер уже убран с улиц города, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска. Там добавили, что зоопарк всегда очень трепетно относится к поддержке ветеранов и граждан пожилого возраста, организуя специальные мероприятия и экскурсии.

«Новосибирский зоопарк приносит извинения за неуместный контекст, который сформировался из-за размещения баннера с орангутаном», — прокомментировал директор Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Андрей Шило.

«Основное послание компании в том, что каждое живое существо зоопарка благодарно за предоставленную возможность жить!» — говорится в посте Новосибирского зоопарка в телеграм-канале.

Зоосад напомнил, большое количество было животных было спасено в годы войны служителями зоологических парков. Новосибирский зоопарк также принимал эвакуированных животных и сохранил их.