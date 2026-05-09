Путин отметит 9 мая с лидерами иностранных государств

Могла Неизвестного Cолдата
Фото: © пресс-служба Кремля

Ряд лидеров иностранных государств выразили желание посетить Москву и встретиться президентом России Владимиром Путиным в День Победы 9 мая, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

На парад приедут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, группа руководства республики Сербской во главе с президентом Республики Сербской Синишей Караном, в том числе бывший глава республики Милорад Додик.

Также в Москву прибудут председатель правительства Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Лукашенко и другие гости примут в праздничных мероприятиях 9 мая. В 9.45 произойдет церемония официальной встречи с президентом России. Затем Путин и гости перейдут на Красную площадь, где состоится парад.

После этого Путин вместе с иностранными представителями и ветеранами возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем состоится торжественный прием от имени президента России для гостей в Кремле.

Путин поздравил лидеров государств с Победой→

После этого у Путина пройдет ряд двусторонних встреч. Состоятся переговоры с Фицо, затем с султаном Ибрагимом. Затем российский лидер побеседует с президентом Лаоса Сисулитом.

Продолжат программу переговоры с группой руководства Республики Сербской. И завершится день переговорами с президентами Абхазии и Южной Осетии.

