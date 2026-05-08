НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поздравил лидеров государств с годовщиной Победы

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин направил послания лидерам Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Абхазии, Узбекистана, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии, говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул, что в этот день воздается дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу трудились в тылу и сражались на фронте, «приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками» ценой неисчислимых лишений и жертв.

В обращениях к народам Молдавии и Грузии российский лидер призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, а также «передать последующим поколениям добрые традиции» взаимопомощи и дружбы, которые связывают «народы наших стран».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал совет иностранным гостям насчет визита в Москву на День Победы. «Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — сказал он.

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая.

Еще по теме
Кремль объявил имена иностранных лидеров на параде Победы в Москве
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
Медведев заявил о провале «анти‑СВО»
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Парад Победы в Москве в 2025 году
Кремль объявил имена иностранных лидеров на параде Победы в Москве
Силы ПВО России
ВСУ ответили ударами на объявленное Россией перемирие
Самолёты
Приостановлена работа 13 аэропортов на юге России
ВМС США
Иран заявил об ударе по трем эсминцам США
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

se 34

Трамп заявил, а через 2 часа может другое заявить.

Uynachalnica

"Трамп заявил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия" - жаль только, Иран об этом не слышал.