Путин поздравил лидеров государств с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин направил послания лидерам Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Абхазии, Узбекистана, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии, говорится в сообщении.

Президент России подчеркнул, что в этот день воздается дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу трудились в тылу и сражались на фронте, «приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками» ценой неисчислимых лишений и жертв.

В обращениях к народам Молдавии и Грузии российский лидер призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, а также «передать последующим поколениям добрые традиции» взаимопомощи и дружбы, которые связывают «народы наших стран».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал совет иностранным гостям насчет визита в Москву на День Победы. «Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — сказал он.

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая.