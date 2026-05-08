Приостановлена работа 13 аэропортов на юге России из-за ударов дронов

Тринадцать аэропортов на юге России приостановили работу после попадания украинского беспилотника по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России», сообщила пресс-служба Минтранса.

Работу приостановили аэропорты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», — говорится в сообщении.

Персонал находится в безопасности, в настоящий момент специалисты анализируют работоспособность оборудования.



В ночь на 8 мая ограничения на полеты вводили в аэропортах Перми, Сочи, Уфы, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Самары и Ульяновска. В Москве работу приостанавливал аэропорт Внуково, а в Домодедово прием и выпуск рейсов проводился по согласованию.