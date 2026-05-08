Иран заявил об ударе по трем эсминцам США

Командование ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел.

«Эсминцы покинули пролив, попав под ракетный огонь и под удары беспилотников», — цитирует заявление КСИР телеканал Press TV. По его данным, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.

Американская сторона подтвердила, что три эсминца, выходившие из Ормузского пролива, попали под обстрел, но повреждений не получили.

Ранее иранское гостелевидение объявило, что исламская республика нанесла удар по силам США в Ормузском проливе в ответ на нападение на иранский танкер.