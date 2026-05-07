НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева

Источник:
ТАСС
373 6
Флаг ЕС
Фото: Tony Webster / CC BY 2.0

Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов и сотрудников из Киева, несмотря на предупреждения от Москвы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни.

«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего», — цитирует еврочиновника ТАСС.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские вооруженные силы нанесут по Киеву массированный ракетный удар.

В этой связи МИД России направил в аккредитованные дипмиссии и отделения международных организаций соответствующую ноту, в которой призвал обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева дипломатического персонала, а также иностранных граждан.

SIBNET.RU В MAX


Еще по теме
Медведев заявил о провале «анти‑СВО»
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Обсуждение (6)
Картина дня
Флаг ЕС
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
Красная площадь
Мобильный интернет и СМС отключат в Москве 9 мая
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия
Комета 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS исчез
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
25
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
25
МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
20
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине
18
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева