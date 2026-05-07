ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева

Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов и сотрудников из Киева, несмотря на предупреждения от Москвы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни.

«Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего», — цитирует еврочиновника ТАСС.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские вооруженные силы нанесут по Киеву массированный ракетный удар.

В этой связи МИД России направил в аккредитованные дипмиссии и отделения международных организаций соответствующую ноту, в которой призвал обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева дипломатического персонала, а также иностранных граждан.

SIBNET.RU В MAX