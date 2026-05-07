НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев заявил о провале «анти‑СВО»

Источник:
RT
118 1
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Фото: © пресс-служба «Единой России»

Провозглашенная странами Евросоюза «анти-СВО» не достигла ни одной из целей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Ни одна из целей еэсовской анти-СВО, в которой ФРГ де-факто стремится играть первую скрипку, не достигнута», — написал Медведев в статье для RT.

По его словам, перед ФРГ на горизонте маячит геополитическое поражение на Украине. В связи с этим Берлин пытается закрепить за собой роль военно-политического лидера Евросоюза, чтобы хоть как-то отбить «неудачные» геополитические инвестиции, считает зампред Совбеза.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе.

Министр отметил, что вместе с резервистами численность вооруженных сил Германии должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. По его словам, подобные планы у ФРГ возникли на фоне якобы угроз со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти планы, призвал ФРГ не скатываться туда, где страна оказывалась несколько раз в истории.

Еще по теме
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

corrector

при всей народной нелюбви к расточительности богатеев, признак то не очень, это не совесть у них...

pepelmetal

Мужчина? Как много ошибок в слове петух!

korvinsS

Ага только пепел теперь ядерным будет.