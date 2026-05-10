Российский «Бук-М3» поставил крест на репутации HIMARS

Российский ЗРК «Бук-М3»
Фото: Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0

Российский ЗРК «Бук-М3» эффективно отражает удары американских реактивных систем залпового огня HIMARS на украинском театре военных действий, пишет издание Military Watch Magazine со ссылкой на военных экспертов.

Российская группировка войск «Центр» недавно задействовала «Бук-М3» для перехвата высокоточного удара. Зенитчики обнаружили и захватили воздушную цель, по характеристикам которой определили снаряд РСЗО HIMARS.

После принятия решения на уничтожение цели расчет «Бук-М3» выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, которая поразила цель на дистанции более 30 километров. И это только один из множества эпизодов эффективной работы этого комплекса, отмечают эксперты.

«Бук-М3» отличается ускоренным временем развертывания и значительно увеличенной максимальной дальностью поражения в 70 километров. Системы обычно объединяются в дивизионы по три батареи в каждом, а каждая батарея насчитывает по четыре боевых машины, батарейный командирский пункт и поисковый радар.

Комплекс представляет собой дополнение более низкого уровня к системам большой дальности, таким как С-400, обладая при этом гораздо большей дальностью действия и превосходными противоракетными возможностями по сравнению с системами малой дальности, такими как «Панцирь-С» и «Тор-М2», пояснили эксперты.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно