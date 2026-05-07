НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мобильный интернет и СМС отключат в Москве 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
269 2
Красная площадь
Фото: © пресс-служба Кремля

Власти 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку, а также к СМС-сообщениям, сообщило Минцифры России.

«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к белому списку сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены», — сказано в сообщении.

При этом 7 и 8 мая мобильный интернет и связь останутся доступными в столице. Планов по отключению и ограничению интернета на эти даты нет, отметили в ведомстве.

Ранее операторы связи начали предупреждать жителей столицы о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая.

Еще по теме
Жителей Кузбасса предупредили об угрозе взрыва из-за метана
Мужчина сорвал Знамя Победы в Красноярске
Пришедший в ярость слон разломал авто и растоптал человека. ВИДЕО
Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Обсуждение (2)
Картина дня
Красная площадь
Мобильный интернет и СМС отключат в Москве 9 мая
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия
Москва
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева
Джеффри Эпштейн
Опубликована предполагаемая предсмертная записка Эпштейна
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
25
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
25
МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине
23
Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины
20
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине