Мобильный интернет и СМС отключат в Москве 9 мая

Власти 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку, а также к СМС-сообщениям, сообщило Минцифры России.

«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к белому списку сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены», — сказано в сообщении.

При этом 7 и 8 мая мобильный интернет и связь останутся доступными в столице. Планов по отключению и ограничению интернета на эти даты нет, отметили в ведомстве.



Ранее операторы связи начали предупреждать жителей столицы о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая.