Курс доллара США может снизиться до 50–51 рубля в ближайшие годы на фоне общего ослабления американской валюты на мировом рынке, считает управляющий активами Роман Андреев.

В ближайшие годы российская валюта продолжит укрепляться к отметке 51 рубль за доллар, сказал эксперт в эфире Радио РБК.

Понять, в какой момент времени это произойдет, не представляется возможным, поскольку рынки стали более маржинальными и какие-либо циклы перестали работать — любая коррекция занимает гораздо больше времени, «пока все спекулянты не наиграются», отметил Андреев.

Основным фактором роста рубля является ослабление доллара как мировой валюты. Индекс доллара (DXY) снижается с 1984 года и сейчас находится в критическом положении. Если он будет пробит на текущих уровнях поддержки — произойдет обвал, утверждает эксперт.



По его словам, прежде Соединенные Штаты могли импортировать инфляцию, но сделать это сейчас становится все труднее. Единственное, на чем держится американская валюта, это доверие людей к доллару, заключил Андреев.