Трамп заявил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с иранской стороной, которая якобы согласилась на отказ от ядерного оружия.

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку... Иран не может обладать ядерным оружием. Они на это согласились», — приводит «Коммерсантъ» слова Трампа.

Ранее стало известно, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования, пишет портал Axios со ссылкой на источники.



Телеканал «Аль Арабия» узнал, что Вашингтон и Тегеран согласовали большинство пунктов сделки. Представитель МИД республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.