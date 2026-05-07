Репетиция парада Победы пройдет в Москве

Генеральная репетиция парада Победы в Москве пройдет 7 мая 2026 года. Участие в ней примут порядка 10 тысяч военнослужащих.

Примерно с 05.30 центр Москвы перекроют для движения. Репетиция начнется в 10.00 по московскому времени и продлится около двух часов. Все действия участников максимально приближены к сценарию торжественного парада, который состоится 9 мая.

В этом году на Красной площади не будет военной техники. Также не выйдут на пешую часть парада воспитанники суворовских, нахимовского училищ, кадетских корпусов. Изменения внесли из-за соображений безопасности.

Церемониальный блок в этом году состоится в обычном формате — на параде выступит президент Владимир Путин. После прохода пеших колонн над центром Москвы пролетят самолеты российских пилотажных групп, которые окрасят небо в цвета флага России.

