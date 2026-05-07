Телебашни по всей России включат иллюминацию

Фото: Neshta / CC BY-SA 4.0

Праздничную иллюминацию включат на телебашнях России 7 мая 2026 года, сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети. Акция приурочена к празднованию Дня радио.

Так, на Останкинской телебашне в Москве будет транслироваться ролик «С Днем радио» с изображениями микрофона и радиоволн. На телебашне в Самаре покажут портрет изобретателя радио Александра Попова.

На телебашнях в Брянске, Саратове и Твери отобразится эквалайзер. На высотных сооружениях в Астрахани, Воронеже и Омске выведут бегущую строку «Это наше. Это работает!». Башни в Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Ярославле покажут текст «7 мая — День радио».

В праздновании также поучаствуют телебашни и мачты Иркутска, Казани, Калининграда, Мурманска, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, Тамбова, Твери, Черкесска, Якутска и других городов.

День радио отмечается 7 мая — в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал работу первого радиоприемника на заседании «Русского физико-химического общества». Впервые дату отпраздновали в 1945 году.

