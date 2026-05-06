Обнаружен загадочный объект на окраине Солнечной системы

Японские астрономы обнаружили загадочный объект на окраине Солнечной системы — несмотря на крошечные размеры в 500 километров, у него есть атмосфера. Результаты изысканий опубликованы журналом Nature Astronomy.

Объект 2002 XV93 Фото: © NAOJ

Наблюдая за объектом 2002 XV93, астрономы увидели, что он прошел перед тусклой звездой 15-й звездной величины и на короткое время заслонил ее свет. При этом блеск звезды плавно ослабевал в течение нескольких секунд и только потом исчез полностью.

Такое постепенное угасание возможно лишь тогда, когда свет звезды проходит сквозь газовую оболочку вокруг заслоняющего ее тела. Расчеты показали, что атмосфера объекта дает давление у поверхности примерно в 10 миллионов раз меньше земного.

Ранее газовая оболочка в этой области была подтверждена только у Плутона, который значительнее массивнее. Ни у одного другого тела в поясе Койпера атмосферу до сих пор не находили, считалось, что столь малые объекты не могут ее иметь.

Из чего состоит атмосфера 2002 XV93, неизвестно. Ученые отмечают, что на объекте нет льда, как на Плутоне. Кроме этого, при температуре около минус 220 градусов Цельсия водяной лед и замерзший углекислый газ не могут испаряться.

По одной из версий, атмосфера 2002 XV93 поддерживается внутренней вулканической активности, однако неясно, как она возможна у такого холодного и небольшого тела. Для дальнейшего изучения феномена требуются новые наблюдения.

SIBNET.RU В TELEGRAM