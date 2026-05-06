Суд запретил развлекательный портал «ЯПлакалъ»

Чертановский районный суд Москвы запретил один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ», соответствующее решение вступит в силу 28 мая.

Истцом выступил межрайонный прокурор, попросивший признать распространяемую на портале информацию запрещенной к распространению в России. В ходе проверки было установлено, что регистратором домена является иностранная компания.

При этом на ресурсе находится юмористический контент, содержащий высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.

Суд постановил признать информацию, размещенную на портале, запрещенной к распространению в России. Решение может быть обжаловано через Московский городской суд в течение месяца.

Роскомнадзор после решения суда должен внести сайт «ЯПлакалъ» в реестр запрещенных ресурсов. «ЯПлакалъ» был запущен в 2004 году. Портал позиционирует себя как развлекательный коллективный блог, который наполняют постами сами пользователи.