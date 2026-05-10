Эксперт объяснила, почему модель «просто копить деньги» не работает

Простое накапливание денег без их экономической реализации представляет собой пассивную модель, которая не приводит к результату, рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

«Копить — это пассивная модель. Она не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. В ней нет перехода от усилия к результату, есть только постоянное удержание», — приводит «Прайм» объяснение эксперта.

Она отметила, что простое накопительство приводит лишь к постоянным ограничениям и впоследствии к срыву. При этом инфляция приводит к фактической потере денег, несмотря на кажущееся приумножение средств.

По словам эксперта, рабочая альтернатива — не копить, а выстраивать систему. «Деньги не просто откладываются, а получают задачу: часть уходит в резерв, часть направляется в инструменты, которые хотя бы сохраняют их реальную стоимость, а в идеале — приносят доход», — объяснила экономист.

Такой подход меняет логику: деньги перестают быть тем, что нужно «беречь любой ценой», и становятся ресурсом, который можно распределять и усиливать. В какой-то момент начинает работать эффект накопленного результата — не за счет долгих ограничений, а потому что система дает отдачу, заключила эксперт.

