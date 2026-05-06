Жителей Кузбасса предупредили об угрозе взрыва из-за метана

Шахта в Ленинск-Кузнецком
Фото: © MiningWiki

Риск выброса метана из затопленных шахт возник в Ленинск-Кузнецком округе в Кузбассе, жителем следует быть осторожными, сообщила местная администрация.

Резкий подъем уровня воды в реке Иня в районе бывшего поселка Байкаим привел к переливу через водооградительный вал. Вода начала поступать в отработанное пространство старых шахтовых выработок 1940‑х годов и попала в смежные участки шахты им. С. М. Кирова и неработающей шахты «Комсомолец»

Затопление горных выработок могло повлечь нарушение аэродинамической обстановки в ранее отработанных угольных пластах 40-50х- годов, с возможным выделением газа на поверхность через шурфы этого периода.

Сейчас ведутся работы по подъему и ремонту водооградительного вала, откачки воды из шахтного пространства продолжаются.

Власти собрали комиссию из представителей администрации, управления шахт и специалистов МЧС, которые будут обследовать жилые дома и подвалы. В случае выявления отклонений в составе атмосферного воздуха в жилых домах, будет разработан комплекс мероприятий для их безопасной эксплуатации.

