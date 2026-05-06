Россиянам упростят сохранение номера телефона при переезде

Россияне смогут с 1 сентября 2026 года сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи.

Подать такое заявление можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала «Госуслуг», пишет «Интерфакс».

Сейчас при сохранении номера телефона при переезде в другой регион абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что в ряде случаев повышает стоимость звонков. По новым условиям сохранить номер телефона станет проще даже при смене региона и оператора.

Изменения прописаны в Стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года, подготовленной правительством РФ. Они позволят сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан.

