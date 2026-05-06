МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам по Украине

Источник:
РИА Новости
Здание МИД России
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Россия готова к переговорам по Украине, которые нацелены на реальный результат, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — сказал Захарова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что сейчас чиновники, ответственные за диалог с американской стороны, полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы, со своей стороны, от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — добавила Захарова.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. 

По словам президента, оно возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе: угрозы нацбезопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

qseft

Идиоты,а вы к 30 году у власти ещё останетесь?Средства по карманам разойдутся,сколько их сидит уже и...

Удавиков

песков прокомментирует об очередном цвете мифических линий, правда цвета для линий уже давно закончились,...

pepelmetal

Мужчина? Как много ошибок в слове петух!

Qprovessional

Ютуб по факту заменить нечем, там видео со всего мира на любую тему