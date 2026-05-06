«Облако Mail» запустил безлимитный перенос файлов из iCloud

Компания VK обновила условия использования своего фирменного облачного сервиса «Облака Mail». Теперь его пользователи могут перенести фото и видео из iCloud без расхода доступного пространства.

Файлы из iCloud с функцией безлимитной автозагрузки будут автоматически сохраняться и не повлияют на ограничения доступного места в облачном хранилище «Облака Mail», отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться безлимитным переносом, потребуется установить приложение «Облако Mail» на смартфон, включить в настройках «Автозагрузку», после чего галерея синхронизируется автоматически.

После активации функция начнет работать в фоновом режиме, автоматически загружая фото и видео в установленную по умолчанию папку.