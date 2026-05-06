НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Актриса обвинила Кэмерона в краже внешности для персонажа «Аватара»

Источник:
Sibnet.ru
282 2
Нейтири в «Аватаре» и К'Орианка Килчер в «Новом мире»
Нейтири в «Аватаре» и К'Орианка Килчер в «Новом мире»
Фото: © 20th Century Fox, New Line Cinema

Американская актриса К'Орианка Килчер обвинила режиссера Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для создания персонажа Нейтири в фильме «Аватар» и подала в суд.

«Губы, подбородок, линия челюсти и общая форма рта Нейтири в трилогии — это черты лица К'орианки Килчер», — приводит The New York Times жалобу Килчер, поданную в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии в Лос-Анджелесе.

По словам актрисы, она познакомилась с Кэмероном в 2010 году на благотворительном мероприятии, где режиссер сказал, что она была «первым источником вдохновения» для образа Нейтири. Килчер в иске также сослалась на интервью режиссера, которое он дал французскому изданию в 2024 году. В нем Кэмерон упомянул актрису и заявил, что у Нейтири «ее нижняя часть лица».

«Один из самых влиятельных голливудских режиссеров использовал биометрическую идентификацию и культурное наследие молодой девушки из числа коренного населения для создания рекордной кинофраншизы, не указав ее в титрах и не выплатив ей компенсацию», — говорится в иске.

Килчер требует возмещения ущерба, включая «всю прибыль», полученную от несанкционированного использования, в том числе от продажи билетов на «Аватар». Трилогия собрала 1,8 миллиарда долларов только в североамериканском прокате.

Килчер стала известной, после того как в 14 лет исполнила Покахонтас в фильме Терренса Малика «Новый мир». Снималась в сериалах «Убийство» и «Йеллостоун». Ее отец — уроженец Перу, принадлежит к народу кечуа.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Государство полностью оплатит создание мультфильмов в России
Фильм «Дьявол носит Prada 2» выходит в мировой прокат
Западные фильмы пропали из российских кинотеатров
Военные фильмы «Литвяк» и «Семь верст до рассвета» выйдут в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Обсуждение (2)
Картина дня
Бундесвер
Посол заявил о курсе Германии на военный конфликт с Россией
Парад Победы в Москве в 2025 году
Москва потратит рекордно мало на празднование Дня Победы в 2026 году
Глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и президент России Владимир Путин
КамАЗ выпустит новый БТР
Нейтири в «Аватаре» и К'Орианка Килчер в «Новом мире»
Актриса обвинила Кэмерона в краже внешности для персонажа «Аватара»
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
25
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
20
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
14
Глава Колумбии заявил о тысячах воюющих на Украине колумбийцах