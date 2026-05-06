Актриса обвинила Кэмерона в краже внешности для персонажа «Аватара»

Американская актриса К'Орианка Килчер обвинила режиссера Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для создания персонажа Нейтири в фильме «Аватар» и подала в суд.

«Губы, подбородок, линия челюсти и общая форма рта Нейтири в трилогии — это черты лица К'орианки Килчер», — приводит The New York Times жалобу Килчер, поданную в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии в Лос-Анджелесе.

По словам актрисы, она познакомилась с Кэмероном в 2010 году на благотворительном мероприятии, где режиссер сказал, что она была «первым источником вдохновения» для образа Нейтири. Килчер в иске также сослалась на интервью режиссера, которое он дал французскому изданию в 2024 году. В нем Кэмерон упомянул актрису и заявил, что у Нейтири «ее нижняя часть лица».

«Один из самых влиятельных голливудских режиссеров использовал биометрическую идентификацию и культурное наследие молодой девушки из числа коренного населения для создания рекордной кинофраншизы, не указав ее в титрах и не выплатив ей компенсацию», — говорится в иске.

Килчер требует возмещения ущерба, включая «всю прибыль», полученную от несанкционированного использования, в том числе от продажи билетов на «Аватар». Трилогия собрала 1,8 миллиарда долларов только в североамериканском прокате.

Килчер стала известной, после того как в 14 лет исполнила Покахонтас в фильме Терренса Малика «Новый мир». Снималась в сериалах «Убийство» и «Йеллостоун». Ее отец — уроженец Перу, принадлежит к народу кечуа.