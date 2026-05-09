Почему нельзя смотреть на Солнце

Как возникает ожог глаз при взгляде на Солнце без солнцезащитных очков, и почему человек его чувствует, рассказал ученый Пермского Политеха Валерий Литвинов.

Роговица и хрусталик действуют как мощная линза, фокусируя лучи в крошечную точку в центре сетчатки. В радужке глаза находится темный пигмент меланин. Он очень быстро впитывает солнечное тепло и нагревается, из-за чего оболочки клеток плавятся и рвутся, объяснил ученый.

Через несколько часов погибшие клетки вызывают воспаление, отек и рубцевание. Возникает стойкое слепое пятно или искажение прямых линий. Поврежденные участки сетчатки не восстанавливаются, поэтому потеря зрения после солнечного ожога остается навсегда.

В сетчатке нет болевых нервов, поэтому человек чувствует ожога в момент его возникновения — в этом главная опасность Солнца. При этом даже 10 секунд прямого взгляда на Солнце могут вызвать необратимые изменения, а наблюдение в бинокль, телескоп или любую оптику максимально опасно для зрения, так как уровень воздействия возрастает в десятки раз.

Солнцезащитные очки защищают глаза от хронического воздействия солнечного света. Важно, чтобы линзы имели защиту от ультрафиолета. Существует пять классов солнцезащитных светофильтров в зависимости от пропуска светового потока. Для города подойдут очки 2-3 класса солнцезащиты, для пляжного отдыха — четвертого класса.

