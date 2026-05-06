Посол заявил о курсе Германии на военный конфликт с Россией

Германия официально взяла курс, направленный на подготовку к военному противостоянию с Россией и предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооруженного конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, увеличение Бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами», — сказал в интервью «Известиям» Нечаев.

Российский посол назвал надежды на восстановление конструктивных отношений между Россией и ФРГ в обозримом будущем «призрачными». «После начала специальной военной операции на Украине Берлин провозгласил "поворотный момент", который заключается в разрушении уникального многообразия германо-российских отношений, выстроенных на протяжении десятилетий», — отметил дипломат.

По его словам, в рамках этого курса политическая элита ФРГ с энтузиазмом поддерживала цель нанесения России «стратегического поражения».

«Это включает в себя объединение сил и ресурсов коллективного Запада для оказания киевскому режиму военно-технической, политической и финансовой поддержки, усиления санкционного давления на нашу страну и попыток ее международной изоляции и захвата ее суверенных активов», — пояснил Нечаев.



Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине объявил, что ФРГ и Украина поднимают отношения до уровня стратегического партнерства.