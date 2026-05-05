Зафиксирован бум на головоломки и кроссворды

Резкий рост интереса к головоломкам и кроссвордам зафиксировали в России на фоне нестабильной работы интернет-сервисов.

Так, продажи на Wildberries судоку (числовая головоломка) в январе-апреле выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов — в 1,5 раза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные маркетплейса.

«Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку — 88%», — говорится в сообщении.

Тренд также подтверждает статистика поисковых запросов на маркетплейсах. При этом средний чек изменился незначительно: на кроссворды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1% и 6% соответственно.

Аналитики связывают тенденцию с попытками россиян разнообразить свой досуг на фоне цифровых блокировок, которые затруднили доступ к интеллектуальным развлечениям онлайн.

